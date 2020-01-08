Неймар: хотел бы сыграть в одной команде с Ибрагимовичем

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что хотел бы сыграть в одной команде с бывшим нападающим парижан Златаном Ибрагимовичем.

«Хотел бы поиграть вместе с Ибрагимовичем», — приводит слова Неймара Sport Mediaset. Также бразилец признался, что из бывших игроков он был бы не против пересечься в одной команде с соотечественником Ромарио и французом Зинедином Зиданом.

Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с лета 2017 года. Его трансфер из «Барселоны» за € 222 млн является самым дорогим в истории футбола. Всего в составе парижского клуба 27-летний нападающий сыграл 70 матчей и забил 60 мячей.

Ибрагимович выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2012 по 2016 год. На счету шведа 156 забитых мячей в 180 матчах за клуб.