Экс-игрок сборной Германии: рад, что совершил каминг-аут

Бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер заявил, что рад, что признался в нетрадицинной сексуальной ориентации.
«Сегодня исполнилось ровно шесть лет, как я совершил каминг-аут. Меня отговаривали многие от этого шага, но я рад, что не стал слушать советов. Вместо этого я сделал то, что мне казалось правильно. Это подтвердило: „не нужно быть похожим на кого-то, чтобы оставаться собой“, — написал бывший полузащитник в своём »твиттере".
37-летний Хитцльшпергер является воспитанником мюнхенской «Баварии», но профессиональную карьеру начал в составе английской «Астон Виллы». Также выступал за «Честерфилд», «Штутгарт», «Лацио», «Вест Хэм Юнайтед», «Вольфсбург» и «Эвертон». Сыграл 52 матча за сборную Германии. В составе «Штутгарта» Хитцльшпергер становился чемпионом Бундеслиги, а с национальной сборной завоевал серебряные медали Евро-2008, а также бронзовые награды ЧМ-2006.
- 8 января 2020
-
20:10
-
20:00
-
19:47
-
19:35
-
19:19
-
19:05
-
19:04
-
18:45
-
18:32
-
18:28
-
18:20
-
18:13
-
18:00
-
17:58
-
17:40
-
17:20
-
17:15
-
17:04
-
16:51
-
16:32
-
16:26
-
16:12
-
16:00
-
15:53
-
15:36
-
15:35
-
15:12
-
15:12
-
14:58
-
14:57
-
14:47
-
14:39
-
14:20
-
14:15
-
14:09