Шкурин, которым интересовался ЦСКА, официально стал игроком «Динамо-Брест»

Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин перешёл в «Динамо-Брест». Об этом сообщается на официальном сайте минского клуба.
«В среду наша команда собралась после праздников на стадионе РЦОР-БГУ и возобновила подготовку к сезону. «Энергетик»-БГУ покинул нападающий Илья Шкурин, который перешел в брестское «Динамо». Форвард пришел в нашу команду перед началом прошлого сезона, провел в чемпионате 26 игр и забил 19 мячей. Напомним, он стал лучшим бомбардиром турнира, а также его лучшим игроком по системе «гол+пас» (19+7). Мы желаем Илье удачи в дальнейшей карьере!», — гласит заявление «Энергетик-БГУ».
Ранее сообщалось, что переход футболиста в ЦСКА всё равно состоится. Белорусский и российский клубы уже оформили трансфер Ильи. Таким образом, форвард должен стать игроком ЦСКА в ближайшее время.
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