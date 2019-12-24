Шкурин подписал контракт с «Динамо-Брест», но его переход в ЦСКА состоится

Нападающий «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин подписал контракт с «Динамо-Брест», но его переход в ЦСКА всё равно состоится, сообщает «Прессбол».
По данным источника, белорусский и российский клубы уже оформили трансфер футболиста. Таким образом, форвард должен стать игроком ЦСКА в ближайшее время.
20-летний Шкурин является воспитанником «Витебска». В «Энергетик-БГУ» он перешёл в январе 2019 года в статусе свободного агента. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Беларуси (в 22 — в основном составе), в которых стал автором 19 забитых мячей (5 — с пенальти), а также получил три жёлтые карточки. В списке лучших снайперов белорусского чемпионата Шкурин занял первое место, опередив ближайшего преследователя на пять голов. Сыграл шесть матчей за молодёжную сборную Беларуси U21 и забил один гол.
- 24 декабря 2019
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