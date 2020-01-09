«Челси» готов купить защитника «Вест Хэма» Диопа

«Челси» рассматривает возможность приобретения защитника «Вест Хэма» Исса Диопа. Об этом сообщает Daily Express.

Как информирует источник, в связи со снятием трансферного запрета главный тренер команды Фрэнк Лэмпард намерен усилить защитную линию и нацелился на 22-летнего игрока лондонского клуба. Его контракт истекает только через три с половиной года, и «Вест Хэм» оценивает футболиста в € 47 млн. Однако новый главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес не хочет отпускать одного из ключевых игроков. На него также претендует «Тоттенхэм Хотспур». В случае неудачи с Диопом Лэмпард может переключиться на защитника «Борнмута» Натана Аке, который является выпускником академии «Челси».

Исса Диоп перешёл в «Вест Хэм» из «Тулузы» летом 2018 года. На тот момент лондонский клуб заплатил за него рекордные для себя € 25 млн.