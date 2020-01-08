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«Челси» предложил за форварда «Метца» Диалло € 20 млн

«Челси» предложил за форварда «Метца» Диалло € 20 млн
Футбол / Англия 0

Форвард «Метца» Хабиб Диалло может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Daily Mail со ссылкой на Le Republicain Lorrain.

Согласно информации источника, синие уже сделали предложение по 24-летнему нападающему французского клуба. За сенегальца лондонцы готовы заплатить € 20 млн. Отмечается, что на футболиста претендуют также «Тоттенхэм Хотспур» и «Лестер Сити».

В текущем сезоне Диалло принял участие в 19 матчах французской Лиги 1. На счету форварда 10 забитых мячей и 1 результативная передача. Больше него в текущем розыгрыше чемпионата Франции забивали только Виссам Бен-Йеддер из «Монако» (13 голов) и Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» (11 голов). Контракт игрока с «Метцом» рассчитан до лета 2022 года.

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