Бербатов: Рашфорду нужно говорить партнёрам: «Отдайте мне этот чёртов мяч»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о нападающем клуба Маркусе Рашфорде после первого полуфинального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (1:3).

«Если бы я был такой же быстрый, как и Рашфорд, и несколько раз ускорялся, но при это меня не видят и не дают мне мяч, четвёртый раз я бы не стал это делать, это психология.

Рашфорду нужно быть более жёстким со своими товарищами по команде, ему нужно больше с ними спорить на поле или просто кричать «отдайте мне этот чёртов мяч». Или что-то ещё, это не имеет значения. Маркусу нужно показывать свой характер и иметь волю к победе. Не имеет значения, если вы хотите одержать победу, вы, чёрт возьми, всё для этого сделаете», — приводит слова Бербатова Goal со ссылкой на Betfair.