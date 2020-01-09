Бербатов: Рашфорду нужно говорить партнёрам: «Отдайте мне этот чёртов мяч»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мнением о нападающем клуба Маркусе Рашфорде после первого полуфинального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (1:3).
«Если бы я был такой же быстрый, как и Рашфорд, и несколько раз ускорялся, но при это меня не видят и не дают мне мяч, четвёртый раз я бы не стал это делать, это психология.
Рашфорду нужно быть более жёстким со своими товарищами по команде, ему нужно больше с ними спорить на поле или просто кричать «отдайте мне этот чёртов мяч». Или что-то ещё, это не имеет значения. Маркусу нужно показывать свой характер и иметь волю к победе. Не имеет значения, если вы хотите одержать победу, вы, чёрт возьми, всё для этого сделаете», — приводит слова Бербатова Goal со ссылкой на Betfair.
- 9 января 2020
-
14:30
-
13:59
-
13:58
-
13:33
-
13:26
-
13:23
-
13:03
-
12:51
-
12:43
-
12:18
-
12:18
-
11:58
-
11:57
-
11:29
-
11:27
-
11:04
-
11:03
-
10:36
-
10:36
-
10:28
-
10:20
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:31
-
09:26
-
08:05
-
04:26
-
03:58
-
03:44
-
03:31
-
03:19
-
02:44
-
02:27
-
02:10