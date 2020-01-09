«Ахмат» сообщил об изменениях в тренерском штабе
Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил об изменениях в тренерском штабе команды во главе с Игорем Шалимовым.
По обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с Равилем Сабитовым. В должности тренера утверждён Андрей Казадаев.
Напомним, «Ахмат» в настоящее время находится на учебно-тренировочных сборах в турецком городе Белеке. Сборы продлятся до 21 января, за это время команда проведёт два контрольных матча.
«Ахмат», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненцы находятся в 1 очке от зоны вылета. Следующий матч в чемпионате России команда проведёт с «Ростовом». Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.
«Ахмат» прибыл на сборы в Турцию
Читайте также
- 9 января 2020
-
16:01
-
15:45
-
15:16
-
15:11
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:49
-
14:38
-
14:30
-
13:59
-
13:58
-
13:33
-
13:26
-
13:23
-
13:03
-
12:51
-
12:43
-
12:18
-
12:18
-
11:58
-
11:57
-
11:29
-
11:27
-
11:04
-
11:03
-
10:36
-
10:36
-
10:28
-
10:20
-
09:59
-
09:53
-
09:40
-
09:31
-
09:26
Партнерский контент