«Ахмат» сообщил об изменениях в тренерском штабе

Грозненский «Ахмат» на своём официальном сайте объявил об изменениях в тренерском штабе команды во главе с Игорем Шалимовым.



По обоюдному согласию сторон был расторгнут контракт с Равилем Сабитовым. В должности тренера утверждён Андрей Казадаев.



Напомним, «Ахмат» в настоящее время находится на учебно-тренировочных сборах в турецком городе Белеке. Сборы продлятся до 21 января, за это время команда проведёт два контрольных матча.



«Ахмат», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненцы находятся в 1 очке от зоны вылета. Следующий матч в чемпионате России команда проведёт с «Ростовом». Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

«Ахмат» прибыл на сборы в Турцию