Ругани, которым интересовался «Зенит», может покинуть «Ювентус» в январе
Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может сменить клубную прописку в январе. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своёс «твиттер-аккаунте.
Как сообщает источник, итальянский клуб готов продать защитника уже в зимнее трансферное окно и намерен выручить за футболиста от € 25 млн до € 30 млн. Туринцы не намерены отдавать его в аренду, а хотят сразу получить деньги за 25-летнего игрока.
Ранее была информация, что английские клубы интересуются футболистом, но конкретных предложений по Ругани так и не было. «Зенит» также был заинтересован в приобретении футболиста сборной Италии в зимнее трансферное окно.
Даниэле Ругани принял участие лишь в одном матче чемпионата Италии этом сезоне.
«Лестер» готовит предложение по защитнику «Ювентуса»
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