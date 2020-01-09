Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ругани, которым интересовался «Зенит», может покинуть «Ювентус» в январе

Ругани, которым интересовался «Зенит», может покинуть «Ювентус» в январе
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани может сменить клубную прописку в январе. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своёс «твиттер-аккаунте.

Как сообщает источник, итальянский клуб готов продать защитника уже в зимнее трансферное окно и намерен выручить за футболиста от € 25 млн до € 30 млн. Туринцы не намерены отдавать его в аренду, а хотят сразу получить деньги за 25-летнего игрока.

Ранее была информация, что английские клубы интересуются футболистом, но конкретных предложений по Ругани так и не было. «Зенит» также был заинтересован в приобретении футболиста сборной Италии в зимнее трансферное окно.

Даниэле Ругани принял участие лишь в одном матче чемпионата Италии этом сезоне.

«Лестер» готовит предложение по защитнику «Ювентуса»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020