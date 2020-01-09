«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.
Об этом футболист сообщил после того, как во время интервью у него зазвонил телефон. Форвард переговорил около 3-4 минут, а затем сказал: «Еще одно предложение? «Рубин» Казань. Я там не бывал, но играл с „Краснодаром“. В матчах с „Рубином“ я не играл», — приводит слова Бони The Athletic.
В данный момент 31-летний футболист является свободным агентом и может перейти в новый клуб бесплатно. Ранее он выступал за «Иссиа Вази», «Спарту», «Витесс», «Суонси Сити», «Манчестер Сити», «Сток Сити» и «Аль-Араби». За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 57 матчей и забил 18 голов. Со «Спартой» он становился чемпионом Чехии, а в составе «Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги.
Тарасов отправится на сборы с «Рубином»
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