Вальверде: мы не знали, как остановить «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче Суперкубка Испании с мадридским «Атлетико». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу мадридцев. В составе каталонского клуба отличились Лионель Месси и Антуан Гризманн. За «Атлетико» забивали Коке, Альваро Мората и Анхель Корреа.
«Мы доминировали в этом матче. Казалось, что всё в наших руках, но „Атлетико“ перевернул ход встречи. Когда они сравняли счёт, мы не знали, как их остановить.
Моя отставка? Тренеры двигаются идеей работать и отдавать всё в каждой игре, Позиция тренера всегда нестабильна и это усиливается, когда вы проигрываете", — цитирует тренера «Барселоны» пресс-служба федерации футбола Испании.
В финале Суперкубка Испании «Атлетико» встретится с мадридским «Реалом», который обыграл «Валенсию» со счётом 3:1.
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