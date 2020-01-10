Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» определила защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано в качестве главной цели на январь

«Барселона» определила защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано в качестве главной цели на январь
Футбол / Испания 0

Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.

Как сообщает Sport.es, список претендентов на 21-летнего футболиста пополнила «Барселона». Более того, каталонцы определили француза в качестве приоритетной цели на зимнее трансферное окно. Сине-гранатовые хотят добавить вариативности в обороне и считают Деотшанкюля идеальным усилением. Стоимость игрока оценивается в € 53 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Юпамекано со стороны других клубов, среди которых лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги (все – в основе) и получил одну жёлтую карточку. «РБ Лейпциг» после 17 туров лидирует в турнирной таблице первенства с 37 очками в активе.

«Арсенал» может купить защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020