«Барселона» определила защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано в качестве главной цели на январь
Защитник «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано продолжает привлекать внимание европейских топ-клубов.
Как сообщает Sport.es, список претендентов на 21-летнего футболиста пополнила «Барселона». Более того, каталонцы определили француза в качестве приоритетной цели на зимнее трансферное окно. Сине-гранатовые хотят добавить вариативности в обороне и считают Деотшанкюля идеальным усилением. Стоимость игрока оценивается в € 53 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Юпамекано со стороны других клубов, среди которых лондонский «Арсенал».
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги (все – в основе) и получил одну жёлтую карточку. «РБ Лейпциг» после 17 туров лидирует в турнирной таблице первенства с 37 очками в активе.
«Арсенал» может купить защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано
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