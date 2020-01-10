Депутаты Госдумы предложили продавать пиво на стадионах с крепостью не более 5%

В проекте о снятии запрета на продажу пива на стадионах будут внесены поправки. Предлагается ограничить продажу напитка с содержанием этилового спирта более 5%.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения футбольных матчей, автором которого являются депутаты Дмитрий Свищев и Игорь Лебедев, 13 декабря 2019 года.



Поначалу предлагалось разрешить продажу пива только организациями и индивидуальными предпринимателями, которые заключили договоры с организатором соревнований, в спортивных сооружениях во время матчей. Сообщалось, что все средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, будут направлены на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.



«По итогам заседания с представителями ведущих футбольных клубов, профессиональных спортивных лиг и пивоваренных компаний, которое мы провели в конце декабря, было принято решение ограничить продажу пива и пивных напитков с содержанием этилового спирта более 5%», — приводит слова Свищева «ТАСС».