Ройс — о переходе Холанда: у «Боруссии» не было такого форварда со времен Левандовского

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился мнением о трансфере форварда Эрлинга Холанда в немецкий клуб.

«Холанд — очень открытый человек, поэтому ему будет легче познакомиться со всеми поближе. Сейчас его главная задача — набрать форму, на это уйдёт какое-то время. Он даст нам дополнительные варианты и стили игры. Я думаю, что со времён Роберта Левандовского у нас не было такого типа игрока. Он позволит нам играть более гибко и реагировать на ситуации, которые будут возникать в ходе матчей. Мы должны правильно на него воздействовать, использовать его сильные стороны. Это всё появится со временем», — приводит слова Ройса Sky Sports in Germany.

Эрлинг Холанд выступал за «Ред Булл Зальцбург» с января 2019 года. Ранее форвард защищал цвета «Мольде» и «Брюне». В нынешнем сезоне Эрлинг забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.



«Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В 17 встречах команда Люсьена Фавра набрала 30 очков.