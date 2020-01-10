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Звёзды Бразилии и Италии встретились в повторении финала чемпионата мира 1994 года

Звёзды Бразилии и Италии встретились в повторении финала чемпионата мира 1994 года
Футбол / Южная Америка 0

Бывшие игроки национальных команд Бразилии и Италии повторили финал чемпионата мира 1994 года. Звёзды футбола встретились в бразильском городе Форталезе вчера, 9 января. На матче присутствовали также тренеры Карлос Алберто Паррейра и Арриго Сакки, которые возглавляли сборные 26 лет назад.

Финальный свисток зафиксировал победу итальянцев со счётом 1:0. Автором единственного гола стал экс-нападающий «Милана» Даниеле Массаро.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, финал мирового первенства 1994 года состоялся в калифорнийской Пасадине. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались бразильцы — 3:2. В составе итальянцев одиннадцатиметровые не реализовали Франко Барези, Массаро и Роберто Баджо. В составе Бразилии не сумел забить только Марсио Сантос.

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