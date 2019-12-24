Мама Смолова: Фёдя сказал: «Ты не представляешь, что такое, когда против тебя вся страна»

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов и его родные в видео, размещённом на канале «КраСава» в YouTube, поделились воспоминаниями об игре футболиста на чемпионате мира — 2018. В 1/4 финала форвард не забил 11-метровый в серии послематчевых пенальти с Хорватией (2:2, пен. 3:4).

«Если взять подготовку к ЧМ-2018, я изменил бы всё с самого начала 2018 года. С отношения к тренировкам в Краснодаре. Я осознавал, что туда еду первым номером. Настрой был такой: мне нельзя сейчас травму получить, надо играть, быть готовым. Футбол не прощает такого отношения к себе», — сказал Смолов.



«Начал себя жалеть, готовясь к чемпионату. У него была травма в предыдущем году, нужно было спокойно пройти реабилитацию. В команде всё хорошо, «Локомотиву» забил два гола, вроде бы был в порядке, хотя в порядке он не был. Я же говорю, что каждый матч — последний. Сегодня, когда ты на поле, этот матч — последний. Выходи, умирай.

Если Баджо не забивал, Зико не забивал, Сократис, то о чём ты говоришь, сынок? Это может произойти с любым. Я меньше всего хотел, чтобы эта ситуация с ним произошла. Вот эта пауза, отсутствие мяча… Мандраж начался, всё сложилось так, что да, не забил, дрогнуло что-то. Дрогнуло до удара ещё. Он сидел, наверное, и думал: «Почему это со мной произошло?» — рассказал отец Смолова.



«Я не могу это передать, могу даже заплакать, потому что это было настолько переживательно. У меня с ним был как-то разговор, и он мне сказал такую вещь: «Мама, ты просто не представляешь, что это такое, когда против тебя вся страна». Боль и переживания, какие он пережил, — это несопоставимо с этими фразами, ругательствами, оскорблениями в его адрес. Он пережил намного больше, чем эти оскорбления. Мне даже и сейчас больно, он очень изменился, он как-то закрылся. Мои слова были таковы: «Бог даёт испытания по силам, он не даст человеку испытание выше его сил». Это твой урок жизненный, ты станешь только сильнее. Главное — храни своё доброе сердце», — сказала мама Смолова.