«Вест Хэм» потерпел первое поражение после возращения Мойеса

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного мяча стал нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макбарни, отличившийся на 53-й минуте с передачи полузащитника Джона Флека. В добавленное время «Вест Хэм» сравнял счёт, но гол отменили после использования ВАР.
Для «Вест Хэма» это поражение стало первым после возвращения Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды в конце декабря 2019 года. В первых двух матчах под руководством шотландского специалиста «молотобойцы» обыграли «Борнмут» в АПЛ (4:0) и «Гиллингем» в Кубке Англии (2:0). Ранее Мойес возглавлял «Вест Хэм» с ноября 2017 года по май 2018-го.
«Шеффилд Юнайтед», набрав 32 очка, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, «Вест Хэм» (22) — 16-е.
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