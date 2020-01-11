Конте: пытался заполучить Ибрагимовича в «Челси»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал возвращение нападающего Златана Ибрагимовича в «Милан», а также рассказал о несостоявшемся переходе шведа в «Челси» во время работы специалиста в лондонском клубе.
«Первым делом хочу сказать — с возвращением, Ибра. Он великий чемпион. Я пытался заполучить его, когда работал в «Челси». Испытываю к нему огромное уважение, он стал выдающейся личностью после тяжёлого детства. Отличный игрок!
Златан может многое дать «Милану». Его индивидуальность поможет как клубу, так и игрокам в их росте. Думаю, тренерам важно иметь в составе футболистов, способных повести за собой и знающих, чего от них хотят. Когда такие игроки есть, дела складываются гораздо проще», — приводит слова Конте Goal.com.
Маркизио: надеюсь, Ибрагимович встряхнёт «Милан»
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