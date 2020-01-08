Маркизио: надеюсь, Ибрагимович встряхнёт «Милан»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио поделился мнением о переходе шведского нападающего Златана Ибрагимовича в «Милан».
«Надеюсь, что Ибрагимович встряхнёт „Милан“. „Россонери“ должны вернуться на уровень, которого они заслуживают. Однако в такой сезон со всеми их проблемами я бы попытался подтянуть к основному составу молодых игроков из второй команды», — приводит слова Маркизио Tuttosport.
Последним клубом Ибрагимовича был «Лос-Анджелес Гэлакси», за который он выступал с марта 2018 года по ноябрь 2019-го. В минувшей кампании североамериканской футбольной лиги MLS 38-летний швед забил 31 мяч и отдал 8 результативных передач в 31 матче. С «Миланом» форвард подписал контракт сроком до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на год.
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