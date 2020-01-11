Тен Хаг: Блинд обязан нести ответственность. Он очень нетерпеливый

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг высказался о ситуации защитника Дейли Блинда, выбывшего из строя из-за проблем с сердцем.
«Самая важная вещь — его самочувствие. Он недавно женился, у него ребёнок. Дейли обязан нести ответственность за это. Я выяснил, что он очень нетерпеливый. Он хочет вернуться на поле, и его невозможно остановить. Блинд считает ужасным тот факт, что вынужден оставаться вне игры. Но здоровье — первостепенная вещь, и врач наблюдает за ним. Для возвращения Дейли он должен дать зелёный свет, и Блинд не может этого дождаться. Если его здоровье будет в порядке, я тоже с нетерпением буду ждать его возвращения в команду. Но сейчас невозможно сказать, на сколько это затянется», — цитирует тен Хага De Telegraaf.
Напомним, в конце прошлого года Блинду был диагностирован миокардит. Позднее 29-летний футболист перенёс операцию. Отец защитника, Данни Блинд, заявил, что потенциальное возвращение сына на поле не является на сто процентов безопасным.
- 11 января 2020
-
13:46
-
13:09
-
13:00
-
12:53
-
12:34
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
12:09
-
11:59
-
11:55
-
11:43
-
11:27
-
11:23
-
10:52
-
10:50
-
10:31
-
10:30
-
10:20
-
10:16
-
09:59
-
09:47
-
09:38
-
09:29
-
08:36
-
07:11
-
05:39
-
05:13
-
04:48
-
04:32
-
04:09
-
03:55
-
03:39
-
03:03
-
02:42