Тен Хаг: Блинд обязан нести ответственность. Он очень нетерпеливый

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг высказался о ситуации защитника Дейли Блинда, выбывшего из строя из-за проблем с сердцем.



«Самая важная вещь — его самочувствие. Он недавно женился, у него ребёнок. Дейли обязан нести ответственность за это. Я выяснил, что он очень нетерпеливый. Он хочет вернуться на поле, и его невозможно остановить. Блинд считает ужасным тот факт, что вынужден оставаться вне игры. Но здоровье — первостепенная вещь, и врач наблюдает за ним. Для возвращения Дейли он должен дать зелёный свет, и Блинд не может этого дождаться. Если его здоровье будет в порядке, я тоже с нетерпением буду ждать его возвращения в команду. Но сейчас невозможно сказать, на сколько это затянется», — цитирует тен Хага De Telegraaf.



Напомним, в конце прошлого года Блинду был диагностирован миокардит. Позднее 29-летний футболист перенёс операцию. Отец защитника, Данни Блинд, заявил, что потенциальное возвращение сына на поле не является на сто процентов безопасным.

Блинд заявил о намерении вернуться в футбол, несмотря на проблемы с сердцем