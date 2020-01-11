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«Рубин» объявил об уходе Денисова и Кьяртанссона

«Рубин» объявил об уходе Денисова и Кьяртанссона
Футбол / РПЛ 0

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Виталия Денисова и нападающего Видара Кьяртанссона.

С Денисовым был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон. Кьяртанссон в свою очередь досрочно вернётся в «Ростов», поскольку клубы договорились о прекращении аренды.

«Рубин» благодарит Виталия и Видара за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении казанцев.

Денисов перешёл в «Рубин» летом прошлого года, а ранее выступал за «Локомотив» и «Крылья Советов». В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых получил 2 жёлтые карточки.

Кьяртанссон перебрался в стан казанского клуба также прошлым летом, а «Ростову» принадлежит с 2018 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России 29-летний форвард в 16 встречах забил 1 мяч, отдал 1 результативную передачу и получил 1 жёлтую карточку.

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