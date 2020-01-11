Ибрагимович — в стартовом составе «Милана» на второй матч после возвращения в клуб
Стали известны стартовые составы «Кальяри» и «Милана» на матч 19-го тура итальянской Серии А, который пройдёт сегодня, 11 января, на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри, начало – в 17:00 мск.
В основе россонери на поле выйдет нападающий Златан Ибрагимович, вернувшийся в клуб в это трансферное окно. Для шведа это второй матч после перехода. В первой встрече он вышел на замену и не отметился результативными действиями, а «Милан» на своём поле не сумел одолеть «Сампдорию» (0:0).
Состав «Кальяри»: Ольсен, Фараго, Пизакане, Клаван, Пеллегрини, Нандес, Чигарини, Рог, Найнгголан, Жоао Педро, Симеоне.
Состав «Милана»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Эрнандес, Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу, Ибрагимович, Леау.
«Кальяри» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович не спасёт россонери от проблем
Красно-синие забили 20 голов в девяти домашних матчах Серии А.
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