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Ибрагимович — в стартовом составе «Милана» на второй матч после возвращения в клуб

Ибрагимович — в стартовом составе «Милана» на второй матч после возвращения в клуб
Футбол / Италия 0

Стали известны стартовые составы «Кальяри» и «Милана» на матч 19-го тура итальянской Серии А, который пройдёт сегодня, 11 января, на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри, начало – в 17:00 мск.

В основе россонери на поле выйдет нападающий Златан Ибрагимович, вернувшийся в клуб в это трансферное окно. Для шведа это второй матч после перехода. В первой встрече он вышел на замену и не отметился результативными действиями, а «Милан» на своём поле не сумел одолеть «Сампдорию» (0:0).

Состав «Кальяри»: Ольсен, Фараго, Пизакане, Клаван, Пеллегрини, Нандес, Чигарини, Рог, Найнгголан, Жоао Педро, Симеоне.

Состав «Милана»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Эрнандес, Кастильехо, Кессье, Беннасер, Чалханоглу, Ибрагимович, Леау.

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