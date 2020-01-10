«Кальяри» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович не спасёт россонери от проблем

11 января в матче 19-го тура итальянской Серии А «Кальяри» дома встретится с «Миланом». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу подопечных Стефано Пиоли можно с коэффициентом 2.30.

Анализ матча «Кальяри» — «Милан» (11.01.2020)

“Кальяри” переживает непростой период. В четырёх последних турах набрано всего одно очко, да и то при доле везения. Удалось отыграться с 0:2 в гостевой встрече с “Сассуоло”, а спасительный мяч был забит 90-й минуте. При этом в середине второго тайма хозяева не реализовали пенальти. Да и в целом смотрелись они лучше.



Затем последовали три поражения подряд. 1:2 от “Лацио” вопросов не вызывают: римляне набрали сумасшедший ход и уничтожают всё на своём пути. Красно-синие имели все шансы зацепить очки, но затряслись в концовке. Они вели в счёте, пропустили на 93-й минуте, а ещё пять минут спустя лишились и ничьей.



Похоже, та неудача надломила команду. Затем последовал провал в Удине: скромный “Удинезе” одержал победу со счётом 2:1, а “Кальяри” нанёс за 90 минут один удар в створ. На десерт случилось чувствительное поражение от “Ювентуса”, где после первого тайма была ничья, а после перерыва хозяева забили четыре мяча (4:0).



Строго говоря, подопечные Роландо Марана поплыли и разучились держать удар после камбэка “Лацио”. Теперь они регулярно пропускают по два-три гола за короткий промежуток времени и много ошибаются в концовках. В Турине всё могло завершиться ещё хуже, поскольку преимущество действующего чемпиона казалось абсолютным.



Проблема только в одном — даже после провального отрезка “Кальяри” опережает “Милан” аж на семь очков. Шестое место в турнирной таблице Серии А против 12-го. Потому что осенью сардинийцы выглядели замечательно, а россонери продолжают мучиться и терять очки в промышленных масштабах.



Подписание Златана Ибрагимовича — яркий ход. Швед уже дебютировал в обновлённой команде, отыграв около 35 минут с “Сампдорией” (0:0). Вполне возможно, что за минувшие дни он улучшил физическую форму, а потому на этот раз выйдет в стартовом составе и сыграет около 60-70 минут. Но всех проблем не решить даже Златану.



У “Милана” ноль голов в трёх последних поединках чемпионата Италии. Добавить к этому нечего. Это всё та же серая и блёклая игра с огромным количеством брака, ужасающими проблемами в позиционных атаках и низким уровнем индивидуального мастерства у основной массы исполнителей.



Букмекеры считают гостей фаворитом, однако мы сыграем против линии. “Кальяри” крайне результативен на своём поле — 20 голов в девяти матчах. В последний раз команда уходила с родного стадиона без забитых мячей в первом туре, хотя впоследствии принимала “Интер” (1:2) и “Лацио” (1:2).

Пожалуй, проверить победу хозяев с нулевой форой за солидные 2.38 вполне можно. Но мы возьмём вариант попроще — ИТБ 1 гола “Кальяри” за 1.76. Статистика полностью на нашей стороне: в шести предыдущих домашних встречах с россонери красно-синие отличались как минимум один раз.

Ставки на матч «Кальяри» — «Милан»

“Кальяри” крайне результативен на своём поле — 20 голов в девяти матчах. В последний раз команда уходила с родного стадиона без забитых мячей в первом туре. Возьмём ИТБ 1 гола “Кальяри” за 1.76. В шести предыдущих домашних встречах с россонери красно-синие отличались как минимум один раз.



Ставка №1: ИТБ 1 гола “Кальяри” за 1.76.