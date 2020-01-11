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Симеоне: когда вижу, как хороши мои игроки, ничего не боюсь

Симеоне: когда вижу, как хороши мои игроки, ничего не боюсь
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от финального матча Суперкубка Испании с «Реалом».

«У игроков большие надежды, они хотят добиться результата. Их энергия придаёт мне силы и внушает надежду. Моя энергия — это мои футболисты. Когда вижу, как хороши мои игроки, ничего не боюсь.

Очевидно, что с каждым годом ты становишься всё лучше. Накопленные знания, опыт — ты учишься на этом и становишься лучше. Думаю, мой прогресс затронул как футбол, так и жизнь. Всё взаимосвязано», — приводит слова Симеоне AFP.

Финальный матч Суперкубка Испании «Реал Мадрид» — «Атлетико» состоится завтра, 12 января, на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде. Начало — в 21:00 мск.

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