Зидан: я стал лучше, как тренер. Прогрессирую и расту, как личность
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос, стал ли он лучше, как тренер, после завоевания трёх подряд титулов Лиги чемпионов.
«Да, думаю, я стал лучше. Чувствую, что прогрессирую. Это касается и жизни. Как личность, расту. Вы учитесь на ситуациях и людях, которые вас окружают. Я учусь у тех, кто рядом со мной. Моя цель — продолжать прогрессировать», — приводит слова Зидана AS.
Завтра, 12 января, «Реал» проведёт финальный матч Суперкубка Испании с мадридским «Атлетико». Встреча состоится в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити», начало — в 21:00 мск.
Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании «сливочные» со счётом 3:1 обыграли «Валенсию», а «матрасники» — каталонскую «Барселону» (3:2).
Зидан прокомментировал победу «Атлетико» над «Барселоной»
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