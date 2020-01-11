Победный гол ударом между ног вратарю — в обзоре матча «Лестер» — «Саутгемптон»
«Лестер Сити» дома уступил «Саутгемптону» со счётом 1:2 в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол, на 14-й минуте, забил полузащитник хозяев Деннис Прает. Он в касание замкнул фланговый прострел в стремительной контратаке.
Спустя 5 минут гости сравняли счёт. Полузащитник Стюарт Армстронг нанёс удар из штрафной, а мяч, срикошетив от защитника «Лестер Сити», дезориентировал вратаря и влетел в сетку.
Победу «Саутгемптону» принёс нападающий Дэнни Ингс на 81-й минуте. Выйдя один на один, он низом пробил между ног вратарю.
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Лестер Сити», набрав 45 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 2-е место, а «Саутгемптон» с 28 очками — 12-е.
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