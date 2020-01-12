«Малага» уволила главного тренера из-за видео с его членом, которое попало в Интернет

Руководство «Малаги» приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Виктором Санчесом из-за ролика, на котором виден половой член 43-летнего специалиста.
Пикантное видео было украдено из мессенджера Санчеса и опубликовано в Интернете. Испанец отправил его в личном чате. Ранее «Малага» отстранила специалиста от работы на время расследования инцидента.
«Клуб приложил все усилия, чтобы решить проблему мирным путём через переговоры с Санчесом. Несмотря на все усилия, предпринятые «Малагой», достичь этого не удалось. В связи с этим было решено уволить тренера по дисциплинарным причинам, приняв во внимание серьёзный ущерб, нанесённый клубу в результате недавних событий», — говорится в заявлении «Малаги» на официальном сайте.
«Малага», набрав 23 очка в 22 матчах, занимает 16-е место в турнирной таблице испанской Сегунды.
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