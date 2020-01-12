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Ван де Бек: точно останусь в «Аяксе» до конца сезона

Ван де Бек: точно останусь в «Аяксе» до конца сезона
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек прокомментировал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед». Напомним, контракт 22-летнего нидерландского хавбека с амстердамским клубом рассчитан до июня 2022 года.

«Точно останусь в „Аяксе“ до конца сезона. Это окончательное решение. Возможно, продолжу играть за амстердамский клуб в следующем сезоне. Приятно слышать, что клубы интересуются мною, но пока остаюсь в „Аяксе“», — приводит слова ван де Бека Fox Sports.

Ван де Бек — воспитанник „Аякса“. В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов, записал на свой счёт 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Полузащитник выступает в составе национальной команды Нидерландов с 2017 года.

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