Оздоев: больше всего запомнился сбор в Катаре в 2019 году, был приятно удивлён страной

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился ожиданиями от тренировочного сбора в Катаре.
«Успел соскучиться по футболу за время отпуска. Прежде всего — по партнёрам, они мои друзья! Сейчас нам нужно как можно лучше начать весенний отрезок сезона, а для этого нужно хорошо потрудиться на сборах. Самое трудное на сборах — нахождение вдали от дома. Остальное — не так трудно.
Как правило, всегда запоминаешь последние сборы, но мне больше всего запомнился Катар в прошлом году. Было интересно посмотреть, что представляет собой эта страна. И я был приятно удивлен — отличное качество полей, очень хороший тренировочный центр.
Я бы не сказал, что, например, в Испании или Турции зимой холодно, и в то же время в Катаре прошлой зимой приходилось надевать куртку, вечером было десять-пятнадцать градусов. Я считаю, что это оптимально, мне больше нравится там, где потеплее», — приводит слова Оздоева официальный сайт «Зенита».
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