Дуглас Сантос — об интересе «Васко Да Гама»: есть желание остаться в «Зените»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что хотел бы продолжить карьеру в стане сине-бело-голубых.

«Праздники провёл отлично — на солнце, которого здесь немного не хватает. Был в окружении семьи и друзей, играл в футволлей и катался на гидроцикле.

Что касается сезона, чтобы не растерять преимущество, мы должны делать всё то же самое, что и до этого момента. Бороться до самого последнего момента, стараться выигрывать каждый матч.

Когда играл в Германии, знал, что пауз нет и нужно играть, а тут то же самое, но только касается отдыха. Я готов и настроен на 2020 год, настроен на продолжение борьбы. Что касается конкуренции в чемпионате, то многие клубы очень хороши, но нам нужно думать о своей игре.

Недавняя информация, что мною интересуется «Васко Да Гама»? Я игрок «Зенита». Я всего пять месяцев в команде, и у меня есть желание продолжать карьеру именно тут.

Знаем, что нам, к сожалению, не удалось выполнить поставленную задачу в Лиге чемпионов. Всё, что требуется сейчас, — оставить её в прошлом, забыть о ней и двигаться дальше", — передаёт слова Сантоса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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