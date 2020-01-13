Зидан выиграл все финалы в качестве тренера «Реала»
Мадридский «Реал» под руководством Зинедина Зидана стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале турнира «Атлетико» (0:0, пен. 4:1).
Таким образом, французский специалист выиграл девятый финал из девяти в должности главного тренера «Королевского клуба». Кроме того, Зидан выиграл первый трофей после возвращения в «Реал» в 2019 году.
Напомним, что Зидан впервые возглавил «Реал» в 2016 году. Под его руководством мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов в сезонах-2015/16, 2016/17 и 2017/18. Также «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в 2016 и 2017 году, клубный чемпионат мира в 2016 и 2017 году и Суперкубок Испании в 2017 году. В мае 2018 года французский наставник объявил об уходе из «Реала», в который вернулся спустя 9 месяцев.
Зидан: я стал лучше, как тренер. Прогрессирую и расту, как личность
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