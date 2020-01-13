Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зидан выиграл все финалы в качестве тренера «Реала»

Зидан выиграл все финалы в качестве тренера «Реала»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» под руководством Зинедина Зидана стал обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале турнира «Атлетико» (0:0, пен. 4:1).

Таким образом, французский специалист выиграл девятый финал из девяти в должности главного тренера «Королевского клуба». Кроме того, Зидан выиграл первый трофей после возвращения в «Реал» в 2019 году.

Напомним, что Зидан впервые возглавил «Реал» в 2016 году. Под его руководством мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов в сезонах-2015/16, 2016/17 и 2017/18. Также «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в 2016 и 2017 году, клубный чемпионат мира в 2016 и 2017 году и Суперкубок Испании в 2017 году. В мае 2018 года французский наставник объявил об уходе из «Реала», в который вернулся спустя 9 месяцев.

Зидан: я стал лучше, как тренер. Прогрессирую и расту, как личность
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020