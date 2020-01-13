Неймар: в матче с «Монако» «ПСЖ» играл лучше, у нас было множество моментов

Бразильский нападающий «Пари-Сен-Жермен» Неймар подвёл итоги встречи 20-го тура чемпионата Франции, в котором парижане дома сыграли вничью с «Монако» (3:3).
«Считаю, что «ПСЖ» играл лучше. Было множество нереализованных моментов, чтобы забить. Возможно, не лучший наш матч. Великолепно действовали оба вратаря. У «Монако» хорошая команда, но мы выше и должны показывать это на поле. Если бы сыграли лучше, то получили бы три очка.
У нас одни из лучших игроков в мире и мы это знаем. В этом плане «ПСЖ» очень повезло», — приводит слова Неймара RMC.
В текущем сезоне Неймар провёл за «ПСЖ» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами.
«ПСЖ», набрав 46 очков в 19 турах и имея игру в запасе, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.
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