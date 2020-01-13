Морено: «Монако» может обыграть все команды

Главный тренер «Монако» Роберто Морено подвёл итоги встречи 20-го тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен», которая завершилась вничью 3:3.

«Игроки «Монако» должны быть счастливы, я очень доволен этим результатом и хочу поздравить их, они провели отличный матч. Мы знали, что «ПСЖ» очень силён на домашнем стадионе. Мы играли на нашей сильной стороне — контратаке. «Монако» может обыграть все команды.

Это то, что я говорю своим игрокам: мы можем выиграть все матчи. Это наша философия. Пока я думаю только о следующем матче, о целях, о которых мы поговорим позже.

Увидим ли мы Бен-Йедера в паре с Слимани? Да, это возможно. У нас есть много вариантов», — приводит слова Морено L'Equipe.

«Монако», набрав 29 очков в 19 играх и имея игру в запасе, занимает 8-е место в французской Лиге-1.