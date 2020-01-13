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В. Игнатьев: знаю, что на Ближнем Востоке бомбят, сбивают самолёты, это страшно

В. Игнатьев: знаю, что на Ближнем Востоке бомбят, сбивают самолёты, это страшно
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением о подготовке к сборам и о предстоящем розыгрыше Кубка Париматч Премьер.

«Раз мы участвуем в катарском турнире, значит задача будет стоять — выиграть его. Что касается его возможной отмены, то ничего не слышал насчёт этого. Знаю, что там бомбят, сбивают самолёты, это страшно», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.

Напомним, предсезонный турнир пройдёт в Катаре с 1 по 9 февраля 2020 года, который впервые станет международным. В Кубке Париматч Премьер примут участие «Ростов», «Спартак», «Локомотив» и белградский «Партизан».

«Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка в 19 турах.

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