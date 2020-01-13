Баринов: пусть нас никто не списывает со счетов

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о подготовке команды к весенней части чемпионата России сезона 2019/2020.

«Сейчас будут сборы, потом на втором сборе будет турнир. Пускай нас никто не списывает со счетов, мы будем бороться. Задача — попасть в Лигу чемпионов. Первая игра с «Зенитом» будет показательной.



В отпуске очень мало отдыхал из-за травмы. У меня была грыжа. Мне сказали, что надо закачивать ногу. Я уже восстановился и буду тренироваться на первом сборе. Буду готов к играм чемпионата. Задача на турнир — набрать кондиции. Через игры их проще набирать.



У нас есть шансы догнать «Зенит». Что могу сказать на счёт других? Я не смотрю на других соперников. Мы отталкиваемся от себя и будем играть на победу. Мы постараемся провести такой же фантастический матч, как и в Черкизово. Если мы победим, то чемпионская гонка продолжится, с нашей стороны.



На счёт политической ситуации, пускай сами разбираются. Наша задача — играть в футбол.



С Юрием Павловичем ещё не общался. Перед отпуском он просил, чтобы я залечил ногу, чтобы я подошёл к сборам. У меня была единственная задача и я её выполнил.



Я не абстрагировался от футбола. Постоянно слежу за футболом, не пропускаю дерби. Вчера смотрел игру между «ПСЖ» и «Монако». Мой любимый чемпионат — английский, это не обсуждается. Болею за «Ливерпуль» и за Юргена Клоппа.



В суперкубке Испании болел за «Реал». Они должны были выиграть в основное время. «Реал» отдыхал на день больше, чем «Атлетико». «Матрасники» — молодцы, бились. Мне симпатизирует их команда и тренер, как он настраивает футболистов» — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.

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