«Спартак» прибыл на сбор в ОАЭ
Футболисты и тренерский штаб московского «Спартака» прибыли на тренировочный сбор в Абу-Даби, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
«Привет, Абу-Даби! Мы приземлились в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Вечером здесь по-летнему тепло: небольшой ветерок и плюс 19» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Напомним, на первый зимний сбор московского «Спартака» отправились 26 футболистов. В их число не вошёл нападающий Джордан Ларссон, который в настоящее время пребывает в расположении сборной Швеции и присоединится к команде позднее.
Московский «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка. Лидером соревнований на текущий момент является «Зенит».
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