Перес: не знаю, кто такой Погба
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес после победы в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетико» (0:0, пен. 4:1) прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в испанский клуб.
«Я не знаю, кто такой Погба», — сказал с улыбкой Перес, слова которого приводит Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что Погба может стать игроком мадридского «Реала». Контракт французского полузащитника с английским клубом рассчитан до июня 2021 года, однако у манкунианцев есть опция продления соглашения ещё на год. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера в активе 34 очка в 22 матчах.
Ф. Вальверде: если Погба перейдёт в «Реал», смогу многому у него научиться
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