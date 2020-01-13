«Роналду только что закончил карьеру Смоллинга». Реакция болельщиков на финт Криштиану

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала туринский «Ювентус». Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



В первом тайме встречи нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду при помощи сложного финта убрал с пути защитника римлян Криса Смоллинга, тем самым вызвав бурную реакцию болельщиков в социальных сетях.

«Криштиану Роналду только что закончил карьеру Криса Смоллинга», — считает один из пользователей соцсетей, чей текст сообщения приводит The Sun.



«Роналду пытается доказать, что Сульшер был прав, отдав Смоллинга в аренду», — написал другой болельщик.



«Смоллинг может больше никогда не играть!» — отметил ещё один пользователь.

«Ювентус», набрав 48 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. Второе место занимает миланский «Интер» (46), третье — римский «Лацио» (42). В первую пятёрку входят также «Аталанта» (35) и «Рома» (35).