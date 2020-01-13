Роша расплакался на презентации во «Фламенго»

Нападающий «Фламенго» Педро Роша, который принадлежит «Спартаку», эмоционально выступил на презентации в бразильском клубе.

«Мечтал играть на „Маракане“ в футболке „Фламенго“. Это невероятные эмоции. Считаю часы до того момента, как смогу выйти на поле.



Мы выбираем то, что говорит нам сердце. Выбор „Фламенго“ был самым лёгким в жизни. Это был выбор сердца. Буду играть там, где меня видит тренерский штаб. Теперь мне необходимо работать ещё усерднее, так как реализовать мечту о попадании во „Фламенго“ было очень трудно. Предстоит очень важный год.

Я многому научился в России и «Крузейро». Такой опыт нельзя получить в одночасье. Это ежедневная работа, матч за матчем, каждый сезон. Я повзрослел", — приводятся слова Роши в «твиттере» журналиста Фелипе Шмидта.