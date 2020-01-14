«Спартак» проводит первую тренировку в 2020 году. Ларссон занимается индивидуально

«Спартак» проводит первую тренировку в новому году в Абу-Даби перед началом Кубка Париматч Премьер, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
В занятии на главном стадионе спорткомплекса Шейха Зайеда принимают участие все прибывшие на сбор в ОАЭ футболисты. По индивидуальной программе занимается только форвард команды Джордан Ларссон, получивший повреждение в составе сборной Швеции. Нападающий раньше одноклубников прибыл в Абу-Даби и начал восстановление под руководством клубных реабилитологов. Ожидается, что в течение двух-трёх дней Ларссон вернётся в общую группу. На этом сборе красно-белые будут работать в режиме трёхразовых тренировок: зарядка в зале и две сессии на поле утром и вечером.
«Спартаку» предстоит принять участие в Кубке Париматч Премьер, который пройдёт с 1 по 9 февраля 2020 года, который впервые станет международным. В товарищеском турнире также примут участие «Ростов», «Локомотив» и белградский «Партизан».
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