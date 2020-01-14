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Агуэро сам решит, когда уйдёт из «Манчестер Сити»

Агуэро сам решит, когда уйдёт из «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» позволит нападающему Серхио Агуэро самому решить, когда футболист сможет покинуть клуб. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает источник, руководство английского клуба не собирается оказывать давление на форварда, и благодаря своим достижениям в клубе аргентинец сможет покинуть клуб, когда сам изъявит такое желание. Однако сейчас аргентинец остаётся центральной фигурой в «Манчестер Сити».

Ранее была информация, что Агуэро после истечения своего контракта с английским клубом хочет вернуться в «Индепендьенте», в котором начинал свою профессиональную карьеру. В качестве замены аргентинцу «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуры нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна и форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Напомним, контракт Серхио Агуэро с действующими чемпионами Англии рассчитан до лета следующего года.

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