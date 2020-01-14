РФС опубликовал план подготовки сборной России к чемпионату Европы—2020

Тренерский штаб сборной России опубликовал план подготовки команды к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Игроки национальной команды соберутся на своей базе в Новогорске 21 мая после завершения сезона в Российской Премьер-Лиге. Там команда проведёт несколько тренировок, а 23 мая отправится в Австрию до конца месяца.



После проведения товарищеских матчей в июне сборная России продолжит тренироваться в Новогорске до 11 июня. В этот день команда выедет в Санкт-Петербург на стартовый матч чемпионата Европы со сборной Бельгии (13 июня). Между матчами с Бельгией и Финляндией команда будет тренироваться в Санкт-Петербурге с 14 по 16 июня. К матчу с Данией подопечные Станислава Черчесова будут готовиться в Новогорске.



Более точная информация по месту и времени начала тренировок будет опубликована позднее.



Контрольные матчи сборная России проведёт с командами Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта), Польши (2 июня) и Сербии (6 июня).