Фанату «Зениту», осуждённому за драку с ОМОНом на стадионе, заменили срок на условный

Болельщик «Зенита» Артур Данилов, который был осуждён на один год и восемь месяцев колонии-поселения по обвинению в применении насилия к представителю власти за удар, нанесённый сотруднику правоохранительных органов, добился смягчения наказания.

«Состоялось апелляционное слушание по делу Артура Данилова, который ранее был осуждён на 1 год и 8 месяцев. На апелляционное слушание ФК «Зенит» предоставил Артуру опытного адвоката. По итогам сегодняшнего заседания срок заменён на условный», — сообщается в «твиттере» фанатского объединения «Зенита» «Ландскрона».

В перерыве матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) произошёл конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов. Осуждённый Данилов ударил сотрудника Росгвардии ногой во время этой стычки. Сам подсудимый не признал своей вины и заявил, что не помнит этого события подробно.