Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанату «Зениту», осуждённому за драку с ОМОНом на стадионе, заменили срок на условный

Фанату «Зениту», осуждённому за драку с ОМОНом на стадионе, заменили срок на условный
Футбол / РПЛ 0

Болельщик «Зенита» Артур Данилов, который был осуждён на один год и восемь месяцев колонии-поселения по обвинению в применении насилия к представителю власти за удар, нанесённый сотруднику правоохранительных органов, добился смягчения наказания.

«Состоялось апелляционное слушание по делу Артура Данилова, который ранее был осуждён на 1 год и 8 месяцев. На апелляционное слушание ФК «Зенит» предоставил Артуру опытного адвоката. По итогам сегодняшнего заседания срок заменён на условный», — сообщается в «твиттере» фанатского объединения «Зенита» «Ландскрона».

В перерыве матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) произошёл конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов. Осуждённый Данилов ударил сотрудника Росгвардии ногой во время этой стычки. Сам подсудимый не признал своей вины и заявил, что не помнит этого события подробно.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020