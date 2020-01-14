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«Рубин» будет определять самого ценного игрока по итогам каждой тренировки на сборах

«Рубин» будет определять самого ценного игрока по итогам каждой тренировки на сборах
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Рубина» сообщила о нововведении тренерского штаба казанского клуба на сборах.

«С сегодняшнего дня и до окончания сборов каждое утреннее занятие тренерский штаб нашей команды будет определять MVP тренировки. По окончании сборов игрок, набравший наибольшее количество баллов, станет MVP сборов. Сегодня самым ценным игроком дня стал Евгений Марков», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Рубина» в «Твиттере».

Казанский «Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне переходных матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером является петербургский «Зенит» (45). Следующий матч казанская команда проведёт 1 марта в гостях с «Тамбовом».

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