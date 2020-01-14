Пике — Вальверде: для меня было честью работать с вами

Защитник «Барселоны» Жерар Пике опубликовал на странице в «Инстаграме» прощальное послание, адресованное бывшему главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, отправленному в отставку по решению руководства клуба.



«Вы покидаете лидирующую команду, которая выигрывала лигу дважды за два этих года. Для меня было честью работать с вами. Надеюсь, у вас всё сложится отлично в будущем. В жизни всегда приятно встречать таких людей, как вы. Крепко обнимаю, мистер», — написал Пике.



Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно.

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