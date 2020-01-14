Бартомеу: очень нравилась работа Вальверде, но я должен был дать новый импульс «Барселоне»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказался о бывшем наставнике каталонцев Эрнесто Вальверде.



«Что касается увольнения Вальверде, мне бы хотелось, чтобы всё было иначе. Лучше всего было дать игрокам толчок, чтобы команда поднялась на вершину во второй части сезона. Мне очень нравилась работа Вальверде, но я должен был дать команде импульс.



Утром я был в раздевалке „Барселоны“ и видел Вальверде. Мы обняли друг друга. Я пообщался с футболистами. Они профессионалы и знают, как важен для нас Сетьен. Они в восторге», — приводит слова Бартомеу Marca.

Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно.