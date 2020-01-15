Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В. Березуцкий: можно сколько угодно кричать, что мы спортивная страна, но это не так

В. Березуцкий: можно сколько угодно кричать, что мы спортивная страна, но это не так
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, что в Европе больше людей занимаются спортом, чем в России.

«У меня брат действительно ездил в тюрьму Арнема вместе с «Витессом» и обнаружил там полноразмерное искусственное поле! Это круто.

Мы кричим на каждом углу, что мы спортивная нация и у нас всё есть, но процент людей, занимающихся спортом, у нас гораздо меньше. И это обидно. Я сейчас не только о профессиональном спорте. Вот ездили мы на сборы в Испанию. Там очень много людей просто бегают для здоровья, ходят в фитнес-клубы. Их просто больше, чем у нас. Можно сколько угодно кричать, что мы спортивная страна, но это не так», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Денис Целых.

Большое интервью с В.Березуцким. О работе со Слуцким, честных голландцах и защите Устинова
Как всегда – откровенно и местами с фирменным юмором.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020