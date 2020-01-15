В. Березуцкий: можно сколько угодно кричать, что мы спортивная страна, но это не так
Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, что в Европе больше людей занимаются спортом, чем в России.
«У меня брат действительно ездил в тюрьму Арнема вместе с «Витессом» и обнаружил там полноразмерное искусственное поле! Это круто.
Мы кричим на каждом углу, что мы спортивная нация и у нас всё есть, но процент людей, занимающихся спортом, у нас гораздо меньше. И это обидно. Я сейчас не только о профессиональном спорте. Вот ездили мы на сборы в Испанию. Там очень много людей просто бегают для здоровья, ходят в фитнес-клубы. Их просто больше, чем у нас. Можно сколько угодно кричать, что мы спортивная страна, но это не так», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Денис Целых.
Большое интервью с В.Березуцким. О работе со Слуцким, честных голландцах и защите Устинова
Как всегда – откровенно и местами с фирменным юмором.
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