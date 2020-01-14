Защитник «Ювентуса» Демирал перенёс операцию на колене и выбыл из строя на 6-7 месяцев

Защитник туринского «Ювентуса» Мерих Демирал пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Футболист успешно перенёс операцию на крестообразной связке и мениске. Травму турецкий защитник получил в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:1). Также в этом матче полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло порвал крестообразную связку колена.

Демирал перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из «Сассуоло». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 21-летний турок принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до лета 2024 года.