Защитник «Ювентуса» Демирал перенёс операцию на колене и выбыл из строя на 6-7 месяцев
Защитник туринского «Ювентуса» Мерих Демирал пропустит 6-7 месяцев из-за травмы колена, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Футболист успешно перенёс операцию на крестообразной связке и мениске. Травму турецкий защитник получил в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:1). Также в этом матче полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло порвал крестообразную связку колена.
Демирал перешёл в «Ювентус» летом 2019 года из «Сассуоло». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 21-летний турок принял участие в четырёх матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до лета 2024 года.
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