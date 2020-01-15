«Барселона» продвинулась в переговорах с «Палмейрасом» по Фернандесу

Испанская «Барселона» в последние дни продвинулась в переговорах с бразильским «Палмейрасом» по приобретению 21-летнего полузащитника Матеуса Фернандеса, утверждает Globo Esporte.
По информации издания, каталонский клуб готов выложить требуемые «Палмейрасом» € 11 млн, из которых € 4 млн будут выплачены в качестве бонусов. Однако для осуществления трансфера ещё необходимо урегулировать вопросы с «Ботафого», который имеет некоторый процент прав на игрока.
В завершившемся розыгрыше бразильской Серии А Фернандес принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счёт 1 гол, а также получил 2 жёлтые карточки. «Палмейрас» по итогам сезона занял третье место в турнирной таблице первенства. По версии Transfermarkt.de стоимость игрока составляет € 3,5 млн.
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