Президент «Оренбурга» прокомментировал слухи об интересе «Сочи» к Деспотовичу
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал информацию о том, что нападающий команды Джордже Деспотович может перейти в «Сочи».
«У него есть действующий контракт с «Оренбургом», так что он остаётся в нашем клубе и играет. Я ему лично сделал предложение о продлении контракта. Сказал, что если у него есть желание играть в нашем футбольном клубе, то будем обсуждать. Сейчас они приедут со сборов, и будем разговаривать более конкретно. А так, повторюсь, в клуб по поводу перехода Деспотовича пока никто не обращался», — сказал Кияев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
27-летний Деспотович выступает за «Оренбург» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провёл 16 матчей в РПЛ и забил шесть голов.
Деспотович рассказал, что к нему подходили Кононов и Хохлов
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